Türkei-Legionär : Kevin-Prince Boateng: Preise für Fußballer werden sinken

Glaubt an Marktveränderungen im Fußball durch die Corona-Krise: Kevin-Prince Boateng. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa.

Rom Ex-Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng glaubt an einen humaneren Fußball und ein Ende irrsinniger Ablösesummen nach der Corona-Pandemie.

Auch Tickets für den Stadionbesuch könnten billiger werden, meinte der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt. Die wirtschaftliche Krise werde es den Clubs unmöglich machen, „weiter so hohe Preise zu verlangen“. Er hoffe zudem, dass sich für die Profis die Zahl der Spiele reduziere. Die internationalen Verbände würden sich immer mehr Turniere ausdenken, so dass ein Profispieler am Saisonende vollkommen „ausgequetscht“ sei.