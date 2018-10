später lesen Nach Verletzung Khedira wieder ins Juve-Training eingestiegen FOTO: Manuel Blondeau/Aop.Press FOTO: Manuel Blondeau/Aop.Press Teilen

Sami Khedira hat am Montag wieder das Training bei Juventus Turin aufgenommen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 steht auch im Kader für das Champions-League-Spiel gegen die Young Boys Bern am Dienstag, wie der italienische Rekordmeister am Montagabend mitteilte. dpa