Fußball Kiew spielt Europapokal-Partien im Volksparkstadion

Dynamo trifft am 25. September (21.00 Uhr) auf Lazio Rom, am 7. November auf Ferencvaros Budapest, den tschechischen Verein Viktoria Pilsen am 28. November und den lettischen Club FK RFS am 30. Januar. Auswärts tritt Kiew in dem neuen Spielmodus bei der TSG Hoffenheim an.