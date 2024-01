Fußball Klinsmann feiert beim Asien-Cup Auftakterfolg mit Südkorea

Klinsmann hat den Job in Asien Anfang des vergangenen Jahres übernommen. Gleich zu Beginn hatte er sich das Ziel gesetzt, den Asien-Cup zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren wieder nach Südkorea zu holen. Mit dem Erfolg über Bahrain schaffte die Mannschaft den siebten Sieg in Serie. Weitere Gruppengegner Südkoreas sind am Samstag Jordanien und am Donnerstag nächster Woche Malaysia.