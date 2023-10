Fußball Klinsmann feiert zweiten Sieg mit Südkorea

In einem Testspiel vor heimischem Publikum besiegten die Südkoreaner im WM-Stadion von Seoul Tunesien mit 4:0 (0:0). Für den WM-Vierten von 2002 traf vor etwa 59.000 Zuschauern Kangin Lee (55. und 57. Minute) doppelt. Dem Tunesier Yassing Meriah unterlief in der 66. Minute ein Eigentor, bevor Uijo Hwang in der Nachspielzeit den Sieg perfekt machte. Bayern Münchens Innenverteidiger Minjae Kim trug die Kapitänsbinde.