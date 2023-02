Ex-Bundestrainer : Klinsmann will als Nationaltrainer in Südkorea wohnen

Klinsmann will als Nationaltrainer in Südkorea wohnen

Seoul Jürgen Klinsmann will den Erfolg - auch als künftiger Fußball-Nationaltrainer in Südkorea. Das sagt der Technische Direktor des Verbandes. Dafür wird Klinsmann seinen Wohnsitz verlegen.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann will für seinen neuen Job als Cheftrainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft in dem ostasiatischen Land auch wohnen.

Er habe alle Kriterien für die Trainerauswahl erfüllen können „und er ist bereit, hier in (Süd-)Korea zu bleiben“, sagte der Technische Direktor des südkoreanischen Fußballverbands (KFA), Michael Müller, in Seoul. Er freue sich darauf, Klinsmann in den nächsten Tagen in Südkorea begrüßen zu können.