Markus Bartel : Klopp-Doppelgänger kandidiert für Stadtrat - BVB-Bewerbung

Dortmund Vollbart, Brille, dunkelblonde, gewellte Haare: CDU-Politiker Markus Bartel sorgt vor der Stadtratswahl in Dortmund als vermeintlicher Doppelgänger von Fußball-Trainer Jürgen Klopp für Aufsehen.

Klopp-Doppelgänger Bartel, mit 50 rund drei Jahre jünger als der Coach des FC Liverpool, will sich am Sonntag in den Dortmunder Stadtrat wählen lassen und im kommenden Jahr dann in den Bundestag.