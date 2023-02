Liverpool-Coach : Klopp erklärt Dünnhäutigkeit: „Ich muss vorsichtig sein“

Liverpool Zuletzt zeigte sich Jürgen Klopp gegenüber britischen Medien deutlich weniger charmant als noch in den Erfolgszeiten mit dem FC Liverpool. Nun erklärt der deutsche Trainer auch, warum das so ist.

Merseyside-Derby steht an

Liverpool will im Merseyside-Derby gegen Stadtrivale FC Everton am Montag (21.00 Uhr) die Trendwende einleiten. „Wir haben die Chance auf ein besseres Ergebnis und eine viel leichtere Pressekonferenz danach“, sagte Klopp leicht schmunzelnd.

In der besten Phase in Liverpool sei es „sehr einfach“ gewesen, Pressekonferenzen abzuhalten, so Klopp, „denn ihr fragt dann - Entschuldigung - keine wichtigen Fragen“. Es gehe um Tore, man lache zusammen, „das ist nett“. Nun würden aber seine Aussagen zu großen Themen aufgebauscht, was jedoch nicht seine Absicht sei. Es wäre nett, wenn er „von Zeit zu Zeit eine kleine Pause“ von den stets gleichen Nachfragen bekommen könnte, „ich habe das schon seit einer Weile nicht. Das macht es sehr intensiv“.