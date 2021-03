Premier League : Klopp fordert „das ganze Paket“ - Tuchel zuversichtlich

Liverpool Trainer Jürgen Klopp hat von seiner Mannschaft „das ganze Paket“ gefordert, wenn Fußballmeister FC Liverpool am 4. März (21.15 Uhr) den FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel empfängt.

„Sie sind eine der besten Mannschaften in Europa“, warnte Tuchel vor dem Duell in Anfield, „aber wir sind zuversichtlich, dass wir da hinfahren und das tun können, was es braucht, um zu gewinnen.“

„Wir waren raus, jetzt sind wir wieder drin“, sagte Klopp mit Blick auf das Rennen um die Königsklasse. Nach zuvor vier Liga-Pleiten beendete Liverpool am vergangenen Spieltag vorerst seine Negativserie. „Es hat sich nicht wirklich was geändert“, so Klopp. „Wir müssen so viele Fußballspiele gewinnen, wie wir können.“ Dabei kann der 53-Jährige auf Rückkehrer setzen. Torwart Alisson und Defensiv-Allrounder Fabinho meldeten sich zurück. Angreifer Diogo Jota ist noch fraglich.