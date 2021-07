Fußball : Klopp glaubt nach Wiedersehen an gute Mainzer Saison

Grödig/Berlin Wiedersehen macht Freude. Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf seinen alten Club aus Mainz - und gewinnt nur knapp. Für die neue Saison hofft der Reds-Coach auf viele Mainzer Fans im Stadion.

„Ich weiß am besten, zu was die Leute in Mainz fähig sind“, sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem 1:0-Testspielsieg gegen seinen Ex-Club aus Rheinhessen, als er im Interview mit dem Mainzer Vereins-TV über die Rückkehr der Zuschauer sprechen sollte. „Ich hoffe einfach, dass sie Bock haben auf die Saison.“ Die Mannschaft der 05er, meinte der Startrainer, „sieht aus, als hätte sie Bock“. Und Trainer Bo Svensson sowieso.

Die beiden verbindet eine gemeinsame Saison vor Jahren in Mainz, Svensson war Spieler, Klopp sein Trainer. Vor dem Testspiel im österreichischen Grödig am Freitagabend umarmten sich beide herzlich im Kabinengang. „Bo hat Bock und macht den Eindruck, als fängt es ihm jetzt erst so richtig an, Spaß zu machen“, sagte Klopp, der nach seiner Karriere als Profi von 2001 bis Sommer 2008 Trainer der Rheinhessen war. In Mainz wird der Liverpooler Champions-League-Sieger von 2019 bis heute verehrt.