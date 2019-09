Premier League : Klopp lässt Clubrekord kalt: FC Liverpool siegt und siegt

Burnley Den Clubrekord nahm Jürgen Klopp fast beiläufig zur Kenntnis. „Im Moment fühle ich keinen Stolz“, sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem saisonübergreifend 13. Premier-League-Sieg in Folge.

„Ich bin glücklich, dass wir einen Rekord aufgestellt haben. Allerdings interessiert uns dieser Rekord weniger. Diese Mannschaft will ihre eigene Geschichte schreiben, sie will ihre eigene Geschichte kreieren.“

Nicht ohne Grund rief die britische Zeitung „The Telegraph“ bereits zum erneuten Titelrennen zwischen dem Champion und dem Vizemeister aus - und das im September. „Die von Klopp in der Saisonvorbereitung vorhergesagte Verkleinerung der Lücke der Top-6-Mannschaften ist wohl seine schlechteste Einschätzung, seit er auf der Insel ist.“ Nach dem Titel in der europäischen Königsklasse in diesem Jahr wollen die Reds erstmals seit 1990 am Saisonende wieder die Krone in England holen.