FC Liverpool : Klopp nach Pokal-Aus: „Schritte in die richtige Richtung“

Liverpool Jürgen Klopp steckt mit dem FC Liverpool in der Krise. Nun folgt auch das Aus im Pokal. Der Coach versucht, trotzdem positiv zu bleiben.

„Wenn wir in einer besseren Situation wären, zehn Punkte mehr in der Liga und sowas, und man dann hier in Brighton verliert, würde man sagen: Respekt!“, so Klopp. „Aber wir sind in einer Situation, in der wir die ganze Zeit versuchen, den letzten Schritt zu machen, und deswegen fühlt es sich gerade besonders schlecht an, weil das nicht passiert ist.“