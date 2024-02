Premier League Klopp-Nachfolger: Nagelsmann offenbar auf Liverpool-Liste

Klopp hört in Liverpool nach fast neun Jahren im Sommer auf. Durch den Abschied von Thomas Tuchel in München zum Saisonende gibt es einen weiteren Konkurrenten im Ringen um den Spanier Alonso, der zudem auch einen laufenden Vertrag in Leverkusen hat. Nagelsmanns Kontrakt beim Deutschen Fußball-Bund läuft dagegen zunächst nur bis zum Ende der Heim-Europameisterschaft.