Englisches Duell in Istanbul : Klopp nimmt Favoritenrolle im Supercup an: „Kein Problem“

Klopp nimmt Favoritenrolle im Supercup an: „Kein Problem“

Englisches Duell in Istanbul

Istanbul Jürgen Klopp hat „kein Problem“ mit der Favoritenrolle seines FC Liverpool im europäischen Fußball-Supercup am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) gegen den FC Chelsea.

Er habe aber nicht gewusst, „dass das so gesehen wird“, sagte der 52-Jährige am Dienstagabend. „Zu gewinnen hilft immer.“ Er müsse sicherstellen, dass sein Team, das in der Vorsaison die Champions League gewonnen hatte, „bereit“ sei. „Wir sind hier, alles ist vorbereitet, lasst uns loslegen“, sagte Klopp.