Liverpool-Coach Klopp nun auf Instagram: Würde es Liebesbeziehung nennen

„Wir kommen dem Ende immer näher. Am 8. Oktober 2015 haben wir uns das erste Mal richtig getroffen. Ich würde es eine Liebesbeziehung nennen. Vom ersten Tag an war es eine absolut unglaubliche Zeit. Ich habe es so sehr genossen und ich möchte euch so sehr für all die Unterstützung und Kraft danken, die ihr uns über die Jahre gegeben habt“, sagte Klopp in einem rund zweiminütigen Video auf seinem neuen Instagram-Account mit dem Namen „Kloppo“ - Jürgen Klopp, The Normal One.