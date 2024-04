Begehrter Trainer Klopp preist Bayern-Kandidaten: Top Job von De Zerbi

Liverpool hatte am Sonntag mit 2:1 gegen Brighton gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Im Tunnel des Stadions an der Anfield Road hatten sich beide Trainer nach der Partie herzlich umarmt. „Ich habe ihm gesagt, dass er die Fußball-Welt einfach weiter auf den Kopf stellen soll. Ich werde es mir aus der Entfernung anschauen. Ich habe so viel Respekt vor dem, was er leistet“, sagte Klopp.