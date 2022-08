Premier League : Klopp schimpft über Liverpools 2:2 bei Fulham

London Das Remis des FC Liverpool beim Aufsteiger Fulham fühlt sich für Jürgen Klopp wie eine Niederlage an. Über den Punktgewinn kann sich der Liverpool-Coach kaum freuen.

Ausfall von Thiago droht

„Das waren nicht wir heute“, grantelte Klopp. Beim Zweitliga-Meister der Vorsaison tat sich der FA-Cup- und Ligapokal-Sieger ungewohnt schwer und geriet im Kultstadion Craven Cottage zweimal durch Tore von Alexander Mitrovic in Rückstand. Der Serbe, der den FC Fulham mit 46 Toren zum Aufstieg geschossen hatte, traf in der 32. Minute per Kopf zur verdienten Führung - und in der 72. per Strafstoß.