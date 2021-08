Premier League : Klopp schwärmt von Anfield-Stimmung

Liverpool Die Rückkehr der Fans in Anfield und Liverpools souveräner 2:0-Sieg gegen Burnley begeistern Jürgen Klopp. Doch der Liverpool-Trainer hat auch etwas zu meckern.

Die Fans in Anfield sangen noch lange nach dem Abpfiff. Ein emotionaler Jürgen Klopp applaudierte in Richtung Kop. Die legendäre Tribüne im Stadion des FC Liverpool durfte nach rund anderthalb Jahren ohne Zuschauer beim 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Burnley endlich wieder beben.

„Es gab Momente, wo man die Tränen extrem schwer zurückhalten konnte“, berichtete der 54-Jährige in Bild TV. Es sei „offensichtlich so viel Pathos, so viel Emotionalität hier drin. Da war schon der Moment, in dem man sagt: Oh, mein Gott, das ist schon speziell“, sagte Klopp weiter. „Es ist nicht nur das Salz in der Suppe, sondern auch noch die Suppe dazu.“