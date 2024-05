Premier League Klopp singt für Nachfolger und freut sich auf den Urlaub

Für Liverpool beginnt nun eine neue Zeitrechnung. Die Fans, die Klopp von „doubters“ (Zweiflern) in „believers“ (Glaubende) verwandelt hatte, dürfen ihre Zuversicht nicht verlieren. „Stellt euch vor, die nächste Saison startet, und ihr wartet nicht ab, was passiert. Ihr begrüßt den neuen Trainer so, wie ihr mich begrüßt habt“, forderte Klopp. Dann stimmte er einen Song für seinen niederländischen Nachfolger Arne Slot an - und das Publikum sang begeistert mit: „Arne Slot, na, na, na, na...“. Liverpool bestätigte die Nachfolgeregelung am Montag offiziell - für den Niederländer werden Medien zufolge rund elf Millionen Euro Ablöse fällig.