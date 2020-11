Premier League : Klopp stellt mit Liverpool Rekord ein

Liverpool Meister Liverpool egalisiert mit dem Sieg gegen West Ham United einen 40 Jahre alten Clubrekord ein. Dabei überzeugt ein ehemaliger Stuttgarter. Auch der FC Chelsea kommt langsam auf Kurs. Nach Manchester Citys Sieg räumt Pep Guardiola mit Gerüchten auf.

„Er hat es im Spiel wirklich einfach gehalten, was für uns unglaublich wichtig war“, sagte der deutsche Trainer des FC Liverpool im Anschluss an den 2:1-Sieg gegen West Ham United, bei dem der frühere Bundesliga-Profi Phillips unverhofft geglänzt hatte. Der 23-Jährige spielte nur, weil dem englischen Fußball-Meister Abwehrchef Virgil van Dijk verletzungsbedingt fehlt und auch dessen Vertreter Fabinho vorerst ausfällt.

„Er ist ein großartiger Typ, ein schlauer Kerl“, schwärmte Klopp über den in der vergangenen Saison an den damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart ausgeliehnen Profi. „Die Jungs haben ihn gut unterstützt, und er hat die Jungs unterstützt.“ Phillips selbst gab an, schon als Kind von seinem Premier-League-Debüt geträumt zu haben. Am Ende stand das 63. Liverpooler Liga-Heimspiel in Serie ohne Niederlage - das gelang den Reds zuletzt zwischen 1978 und 1980 unter Trainer-Legende Bob Paisley.