Europäischer Supercup : Klopp will den nächsten Titel: „Lasst uns loslegen“

Istanbul Jürgen Klopp betrat grinsend den modernen Presseraum des Besiktas Parks, den Anpfiff des europäischen Supercups schien der deutsche Trainer des FC Liverpool kaum erwarten zu können.

„Wir sind hier, alles ist vorbereitet, lasst uns loslegen“, sagte der 52-Jährige am Dienstagabend kurz vor dem Abschlusstraining des Champions-League-Siegers, der am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Istanbul auf den FC Chelsea trifft. Die Blues hatten in der Vorsaison in der Europa League triumphiert. Klopp sprach von „einem sehr wichtigen Spiel für Millionen Menschen“.