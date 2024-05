Premier League Klopps letzte Party mit Liverpool

Als Trainer biete Klopp laut Heidel das „All-Inclusive-Paket“ von der fußballerischen bis zur sozialen Kompetenz. In Dortmund führte das zu Titeln, in Liverpool ebenfalls. Herauszuheben ist hier die Meisterschaft aus der Saison 2019/20. Jener Titel, auf den sie am River Mersey 30 Jahre lang gewartet hatten und dann aufgrund der Corona-Pandemie nicht richtig feiern konnten. Er verband trotzdem, machte die Pandemie ein Stück weit erträglicher und Klopp unsterblich.