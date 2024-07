Mega-Show für Frankreich-Star Königliches Spektakel mit Mbappé: „Glücklicher Junge“

Für Mbappé ist tatsächlich so etwas wie ein Kindheitstraum wahr geworden. Real, dieser nach eigenem Selbstverständnis königliche Verein, war schon zu Jugendzeiten sein Lieblingsclub. Ehe die Hochglanz-Marketingshow mit dem Auftritt des Protagonisten auf der Bühne so richtig Fahrt aufnahm, bekamen die Fans zur Einstimmung auch Filmchen gezeigt. In einem war der damals noch kleine Kylian mit dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo zu sehen, in einem anderen mit Zidane.