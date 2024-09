Fußball Kolumbien bezwingt Argentinien in der WM-Qualifikation

Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft hat gegen Kolumbien in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Gastgeber setzten sich in Barranquilla mit 2:1 gegen den amtierenden Weltmeister durch. Damit bleibt Kolumbien in der WM-Qualifikation weiter als einziges Team in Südamerika ohne Niederlage.