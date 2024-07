Copa América Kolumbiens Fußball-Chef und Sohn nach Festnahme wieder frei

Kolumbiens Fußball-Verbandschef Ramón Jesurún und sein ebenfalls nach dem Endspiel der Copa América festgenommener Sohn sind wieder frei. Sie wurden Informationen der Nachrichtenagentur AP zufolge bereits am Montag (Ortszeit) in Miami wieder freigelassen und müssen sich wegen des Vorwurfs der Körperverletzung verantworten. Wegen der tumultartigen Zustände beim 1:0-Sieg Argentiniens am Sonntag gegen Kolumbien (Ortszeit) gab es 27 Festnahmen, 55 Menschen wurden des Stadions verwiesen.