Afrika-Cup Kongolesische Spieler mit Zeichen gegen Gewalt im Ostkongo

Zu Beginn der Nationalhymne hatten sich Spieler, Trainer und Mitarbeiterstab am Mittwochabend eine Hand vor den Mund gehalten und eine andere mit Pistolengeste an die Schläfe. Mehrere Spieler trugen eine schwarze Armbinde. Auch in sozialen Medien wiesen sie auf ihre Aktion hin: „Heute Abend spielen wir für die Menschen in (der Provinzhauptstadt) Goma, in (der umkämpften Stadt) Sake“, hieß es in einem vor dem Match verbreiteten Video auf der Plattform X, ehemals Twitter. Nationalspieler Cédric Bakambu rief seine Follower auf, mit dem gleichen Engagement, mit dem sie über das Fußballturnier redeten, auch über die Geschehnisse im Osten zu sprechen: „Die ganze Welt sieht die Massaker im Ostkongo. Aber die ganze Welt schweigt.“