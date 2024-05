Fußball Kroos bei Real Madrid verabschiedet: „Gracias Leyenda“

Die sportlich für Real bedeutungslose Partie zum Saisonende gegen Betis Sevilla endete 0:0. Neben Kroos, der wenige Minuten vor Schluss ausgewechselt und gefeiert wurde, stand auch DFB-Teamkollege Antonio Rüdiger in der Startelf. Auf Madrid wartet noch ein bedeutendes Spiel: Am kommenden Samstag in London spielt Real gegen Borussia Dortmund um den Titel in der Champions League.