Real-Sieg gegen Barça : Kroos nach Clásico-Triumph mit Lob überschüttet

Madrid Toni Kroos von Real Madrid ist nach dem 2:0-Triumph im Clásico der spanischen Fußball-Liga über den FC Barcelona mit Lob überschüttet worden.

„Dieser Kroos darf an keinem einzigen Tag fehlen“, titelte die Madrider Fachzeitung „Marca“. Das Blatt spielte auf den Verzicht auf Kroos bei der 1:2-Heimpleite des spanischen Rekordmeisters am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City an, für den Madrids Trainer Zinedine Zidane viel Kritik hatte einstecken müssen.