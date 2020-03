Fenerbahce-Profi : Kruse will Vorbildfunktion in Krisenzeiten nachkommen

Kruse will Vorbildfunktion in Krisenzeiten nachkommen

Will in Zeiten der Coronavirus-Krise tatkräftig Hilfe leisten: Max Kruse. Foto: Matthias Balk/dpa.

Istanbul Fußball-Profi Max Kruse vom türkischen Spitzenclub Fenerbahce Istanbul will in Zeiten der Coronavirus-Krise tatkräftig Hilfe leisten.

„Ich werde auf jeden Fall etwas tun, was ich genau mache, habe ich noch nicht entschieden“, sagte Kruse in einem Live-Interview mit der Sportmoderatorin Laura Wontorra, „aber in Krisensituationen sind wir darauf angewiesen, dass jeder Hilfe bekommt. Da haben wir eine Vorbildfunktion und der werde ich nachkommen.“