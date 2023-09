Fußball Kuntz wohl nicht mehr Türkei-Coach - Nun Bundestrainer?

Kuntz' sportliche Bilanz in der Türkei: Nachdem er Senol Günes in der WM-Qualifikation abgelöst hatte, führte er die Türkei in die Playoffs, verpasste aber das Katar-Ticket im Duell gegen Portugal. In 20 Spielen feierte der Coach zwölf Siege, zuletzt reichte es im Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Armenien aber nur zu einem 1:1.