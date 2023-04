Ligue 1 Kurioses Mbappé-Tor zu wenig bei PSG-Niederlage

Darlin Yongwa (39.) brachte Lorient aber erneut in Führung. Der Außenseiter hatte nach Gelb-Rot für PSG-Abwehrspieler Achraf Hakimi schon ab der 20. Minute ein Feldspieler mehr. Das Pariser Star-Ensemble mit Weltmeister Lionel Messi und Mbappé kassierte bei einem Konter dann noch den dritten Gegentreffer durch Bamba Dieng (89.). Der Druck auf PSG-Trainer Christophe Galtier dürfte nun weiter steigen. In der Champions League war seine Mannschaft schon im Achtelfinale am FC Bayern München gescheitert.