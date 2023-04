Ligue 1 Kylian Mbappé sauer über PSG-Kampagne

Vor einigen Monaten hatte der WM-Torschützenkönig sich bereits mit dem französischen Fußballverband um Bildrechte gestritten. Wegen der Handhabung zur Nutzung der Bilder wollte er nicht an einem Fototermin der Nationalmannschaft teilnehmen. In dem Streit ging es darum, dass der Verband kollektive Bildrechte am Nationalteam hat. Dabei geht es auch um Bilder von nur mindestens fünf Spielern, die etwa mit Werbepartnern gemacht werden. Für Mbappé war es wichtig, dass die Spieler dabei im Einklang mit der Werbung sind.