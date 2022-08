Transfermarkt : „L'Équipe“: Leipzig will Ex-Dortmunder Diallo verpflichten

„L'Équipe“: Leipzig will Ex-Dortmunder Diallo verpflichten

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig will seine Defensive in der Schlussphase der Transferperiode noch einmal verstärken.

Wie die französische Sporttageszeitung „L'Équipe“ berichtete, will der Pokalsieger Abdou Diallo von Paris Saint-Germain verpflichten. Der 26 Jahre alte Verteidiger steht bei PSG noch bis 2024 unter Vertrag, darf den Club aber verlasen. Neben Leipzig sollen Benfica Lissabon und Galatasaray Istanbul an dem Senegalesen interessiert sein, der in der Bundesliga bereits für Dortmund und Mainz aktiv war.