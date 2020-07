Ligue 1 : „L’Équipe“: Niko Kovac wird neuer Trainer bei AS Monaco

„L’Équipe“: Niko Kovac wird neuer Trainer bei AS Monaco

Soll neuer Trainer bei AS Monaco werden: Niko Kovac. Foto: Tobias Hase/dpa

Berlin Der frühere Bayern-Coach Niko Kovac wird nach Informationen der französischen Zeitung „L’Équipe“ neuer Trainer des französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco.

Kovac war am 3. November 2019 als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München freigestellt worden, danach hatte sich der frühere Profi erst einmal zurückgezogen. Zwischenzeitlich war er mit einem Engagement bei Hertha BSC in Verbindung gebracht worden. Kovac hatte mit den Bayern in der Vorsaison das Double gewonnen. Ein Jahr zuvor war er mit Eintracht Frankfurt DFB-Pokalsieger geworden.