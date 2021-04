Offerte für Nationalspieler : „L'Équipe“: PSG will mit Draxler um ein Jahr verlängern

„L'Équipe“: PSG will mit Draxler um ein Jahr verlängern

Paris Vertrauensbeweis für den Ex-Weltmeister: Julian Draxler soll einem Bericht der französischen Sportzeitung „L'Équipe“ zufolge ein Angebot von Paris Saint-Germain über eine Vertragsverlängerung bekommen haben.

Der Hauptstadtclub soll dem deutschen Fußball-Nationalspieler, der 2014 mit dem DFB-Team in Brasilien Weltmeister wurde, eine Offerte für ein Jahr gemacht haben. Der aktuelle Kontrakt von Draxler endet zum 30. Juni. Der 27-Jährige spielt seit Januar 2017 bei PSG. Die Pariser müssen nach einer 1:2-Heimniederlage im Hinspiel gegen Manchester City um das erneute Erreichen des Champions-League-Finales bangen.

Draxler wurde jüngst auch immer wieder mal mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Über den FC Schalke 04 und den VfL Wolfsburg war der Angreifer in Paris gelandet. Eine Quelle für das neue Angebot, das Draxler von PSG bekommen haben soll, nannte die „L'Équipe“ nicht.