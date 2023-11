Verletzung in WM-Quali Längere Pause für Real-Star Vinicius Junior

Vinicius Junior fehlt damit auch der brasilianischen Nationalmannschaft - neben dem seit längerem verletzten Superstar Neymar - im WM-Qualifikationsspiel am kommenden Mittwoch (01.30 Uhr MEZ) in Rio de Janeiro gegen Weltmeister Argentinien. Trotz der ersten Niederlage in der WM-Qualifikation führt das Team um Kapitän Lionel Messi die Tabelle an, Brasilien ist nur Fünfter. Die Partie in Kolumbien hatte der Rekordweltmeister 1:2 verloren.