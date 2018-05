Lampard trainiert Derby County

Der frühere englische Nationalspieler Frank Lampard ist neuer Trainer von Derby County. Der 39 erhält bei dem Zweitligisten einen Dreijahresvertrag, wie der Club mitteilte. dpa

Für Lampard, der 2012 mit dem FC Chelsea die Champions League gewann, ist es die erste Trainerstation. 2017 hatte er in den USA bei New York City FC seine Profikarriere beendet. „Ich weiß, dass es nicht leicht wird - ein Fußballteam zu leiten ist nie leicht - aber ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die vor mir liegt“, wird Lampard von Derby County zitiert. Der Verein belegte in der abgelaufenen Saison den sechsten Platz in der zweithöchsten englischen Liga.

