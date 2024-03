Fußball Lazio-Kapitän Immobile im Beisein seiner Familie angegriffen

Am Mittwoch verkündete Sarri überraschend seinen Abschied von Lazio. Unter dem Italiener kriselte es jüngst: Gegen den FC Bayern München war Lazio nach einem 1:0-Heimsieg durch eine 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League klar gescheitert. In der Serie A gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge. Viele Fans behaupteten, Immobile habe Sarri den Rücken gekehrt, was diesen wiederum zum Rücktritt veranlasst habe.