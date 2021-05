Arsenal-Keeper : Leno über Saison ohne Europacup: „Leider nicht verdient“

London Für den deutschen Nationalmannschafts-Torhüter Bernd Leno wäre eine Saison ohne Europacup beim FC Arsenal „unvorstellbar“.

Allerdings sei dieses Szenario jetzt „wahrscheinlich, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist für den ganzen Club sehr, sehr schade. Natürlich auch für jeden einzelnen Spieler“, sagte Leno in einem Interview von Sky Sport. „Wenn man in der Europa League im Halbfinale ausscheidet und in der Premier League Neunter ist, dann hat man es leider nicht verdient und spielt dann nicht europäisch“, meinte der 29 Jahre alte Fußballprofi.