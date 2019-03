Pleite für Lionel Messi mit Argentinien, trostlose Nullnummer von Portugal mit Cristiano Ronaldo. Die Nationalmannschafts-Comebacks der Superstars waren alles andere als berauschend.

Die Körpersprache von Lionel Messi erinnerte frappierend an seine Nicht-Leistungen bei der WM 2018 in Russland. Den Kopf gesenkt und mit hängenden Schultern trottete Argentiniens Fußball-Genius bei seinem Comeback-Spiel im Dress des zweimaligen WM-Champions häufig über den Platz.

Erstmals seit dem Achtelfinal-Aus in Russland (3:4 gegen Frankreich) stand der 31-Jährige wieder im Team der Gauchos, doch in Madrid gab es für das argentinische Team eine 1:3 (0:0)-Pleite gegen den Underdog Venezuela, dessen Spieler angesichts der politischen Umwälzungen in der Heimat zurzeit ganz andere Probleme haben dürften. Es passte ins Bild, dass sich der Superstar des FC Barcelona für das kommende Länderspiel gegen Marokko aufgrund einer Schambeinverletzung wieder abmeldete.

Aber geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid, heißt es ja im Volksmund. So erging es Messis großem Widersacher Cristiano Ronaldo, wie der Südamerikaner fünfmal Weltfußballer, bei seiner Rückkehr ins portugiesische Team nicht viel besser. In Lissabon kam der Titelverteidiger zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen die Ukraine über ein trostloses Remis nicht hinaus. Tabellenführer der Gruppe B ist der Fußball-Zwerg Luxemburg (2:1 gegen Litauen) - was allerdings nur eine Momentaufnahme sein sollte.

Die größte Aufregung um den Superstar von Juventus Turin gab es nach dem Abpfiff, als sich ein jugendlicher Fan im Ronaldo-Trikot mit der Nummer 7 trotz der rüden Behandlung durch die Ordner zu seinem Idol durchkämpfte. CR7 umarmte den Jugendlichen und stellte sich zum Foto.

Ronaldo hatte ebenso wie Messi seit der WM in Russland keine Partie mehr für sein Heimatland bestritten. Gegen die Ukraine gab es Länderspiel Nummer 155, aber keinen Treffer der Marke Ronaldo, sodass es bei 85 Toren in seiner Länderspielbilanz bleibt. Neben Ronaldo stand Dortmunds Raphael Guerreiro in der Startelf. Erstmals nach 19 Heim-Länderspielen in Folge konnte Portugal kein Tor erzielen. "Wir haben zu langsam, kein Pressing gespielt wie wir es vorhatten", resümierte Manchester Citys Mittelfeldspieler Bernardo Silva.

Messi wird derweil die Reise nach Tanger zum Länderspiel in Marokko erst gar nicht antreten. Mit Schambeinproblemen hat das Barca-Ass schon seit längerer Zeit zu kämpfen. Vielleicht vermisste Messi in seinem 129. Länderspiel gegen die Venezolaner auch die fehlenden Weltklassespieler wie Sergio Agüero oder Angel Di Maria, um motivierter zu Werke zu gehen.

Der Auftritt in Madrid schien allerdings auch Argentiniens Nationalmannschafts-Generaldirektor Cesar Luis Menotti mit seiner Einschätzung über Messi recht zu geben. "Es bereitet mir Sorgen, wenn ich daran denke, dass er spielen wird. Ich erkenne bei ihm eine emotionale Erschöpfung. Er wirkt müde", hatte Menotti, argentinischer Weltmeister-Coach von 1978, vor dem Spiel gesagt: "Aber wenn er Lust darauf hat, für Argentinien zu spielen, umso besser. Er hat immer noch ein Kunststück drauf, das uns überrascht." Auch wenn das gegen Venezuela nicht der Fall war.

