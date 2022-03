Premier League : Liverpool bleibt dank Sieg in Brighton an Man City dran

Liverpool bleibt dank Sieg in Brighton an Man City dran

Brighton Der englische Ligapokal-Sieger FC Liverpool hat in der Premier League den achten Sieg in Serie geschafft und bleibt damit dicht hinter Tabellenführer Manchester City.

Luis Díaz (19. Minute) per Kopf und Mohamed Salah (61.) per Strafstoß trafen zum Erfolg für die Reds, die nach holprigem Start gegen mutige Gastgeber die Kontrolle in Brighton übernahmen. Diaz' konnte sein Tor zunächst nicht bejubeln. Der Kolumbianer wurde bei seinem Kopfball von Brighton-Torwart getroffen und lag am Boden, als der Ball im Netz landete. Nach kurzer Unterbrechung konnte Diaz weiterspielen und wurde schließlich zum „Man Of The Match“ gekürt.