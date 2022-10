Premier League : Liverpool in der Krise: 2:3 beim FC Arsenal

Liverpool in der Krise: 2:3 beim FC Arsenal

London Der FC Liverpool erlebt in der englischen Premier League den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren.

Beim FC Arsenal in London unterlag die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp nach frühem Rückstand in einem intensiven Duell mit 2:3 (1:2). Für die Reds, die nur zwei ihrer bislang acht Premier-League-Spiele gewinnen konnten, war es das dritte Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Arsenal übernahm durch den Heimerfolg wieder die Tabellenführung.