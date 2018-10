später lesen Premier League Liverpool nach 4:1 gegen Cardiff neuer Tabellenführer FOTO: Dave Thompson FOTO: Dave Thompson Teilen

Twittern

Teilen



Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League vorerst die Tabellenführung übernommen. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Reds setzten sich zuhause am Ende klar mit 4:1 (1:0) gegen Aufsteiger Cardiff City durch. dpa