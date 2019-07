Testspiel in Edinburgh : Liverpool noch nicht in Form: Niederlage gegen Neapel

Jürgen Klopp sah eine 0:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen Neapel. Foto: Jane Barlow/PA Wire.

Edinburgh Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Champions-League-Sieger unterlag in einem Testspiel in Edinburgh dem SSC Neapel nach schwacher Leistung mit 0:3 (0:2).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Für den italienischen Fußball-Erstligisten erzielten Lorenzo Insigne (17. Minute), Arkadiusz Milik (29.) und der frühere Bundesliga-Profi Amin Younes (52.) die Treffer. Bei Liverpool fehlten allerdings einige Topstars wie Mohamed Salah oder Sadio Mané.