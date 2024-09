Fußball-Premier-League Liverpool nutzt City-Patzer und übernimmt Tabellenspitze

Für Man City war es das erste Ligaspiel nach der schweren Knieverletzung von Rodri. Der spanische Europameister wurde am Freitag operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Rodri, der zuletzt medienwirksam über die hohe Belastung im Fußball geklagt und sogar einen Spielerstreik in Aussicht gestellt hatte, sei von keinem Spieler im Kader eins zu eins zu ersetzen, hatte Guardiola vor der Partie in Newcastle gesagt.