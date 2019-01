später lesen 4:3-Sieg für Klopp Liverpool schlägt Crystal Palace 4:3 - Arsenal gewinnt Derby FOTO: Rui Vieira FOTO: Rui Vieira Teilen

Der FC Liverpool hat in einem unterhaltsamen Sieben-Tore-Krimi seine Tabellenführung in der englischen Premier League gefestigt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte sich nach einem Rückstand ein 4:3 (0:1) gegen Crystal Palace - und beendete die Partie in Unterzahl. dpa