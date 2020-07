Premier League : Liverpool steuert auf 100 Punkte zu - Man City gewinnt 5:0

Liverpools Mohamed Salah (2.v.l.) feiert mit seinen Mannschaftskameraden den ersten Treffer seiner Mannschaft in Brighton. Foto: Paul Childs/Nmc Pool/PA Wire/dpa

Manchester Meister FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hat weiter gute Chancen den zwei Jahre alten 100-Punkte-Rekord von Manchester City in der englischen Premier League zu brechen.

Der seit Wochen feststehende Titelträger setzte sich mit 3:1 bei Brighton and Hove Albion durch und hat nun 92 Punkte auf seinem Konto. An den letzten vier Spieltagen müssen die Klopp-Profis somit nur noch acht Zähler einfahren, um die Marke der Citizens zumindest zu egalisieren.

In Brighton diktierte der FC Liverpool von Beginn an das Geschehen und ging durch die Treffer von Mohamed Salah (6. Minute) und Kapitän Jordan Henderson (8.) schnell in Führung. Nach dem Anschlusstor von Leandro Trossard kurz vor der Pause (45.), machte Salah (76.) mit seinem 19. Saisontreffer den Auswärtserfolg perfekt.