Premier League Liverpool-Trainer Klopp nach Schiri-Kritik angeklagt

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool ist wegen seiner Schiedsrichter-Kritik nach dem 4:3-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Tottenham Hotspur vom englischen Fußballverband FA angeklagt worden. Ihm droht als Wiederholungstäter eine empfindliche Geldstrafe oder gar eine Sperre. Klopp hat bis Freitag Zeit, seine Sicht der Dinge in einer Stellungnahme an die FA darzulegen.