Premier League Liverpool und Arsenal kassieren Niederlagen im Titelkampf

Der FC Liverpool hat wenige Tage nach dem enttäuschenden 0:3 in der Europa League gegen Atalanta Bergamo den nächsten empfindlichen Dämpfer kassiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor in der Premier League 0:1 (0:1) gegen Crystal Palace und damit weiter an Boden im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft.