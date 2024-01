Afrika-Cup Liverpools Co-Trainer kontert Vorwürfe gegen Salah

Beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste hatte Ägypten etwas glücklich das Achtelfinale erreicht. Salah, der sich beim Vorrundenspiel am vergangenen Donnerstag gegen Ghana (2:2) am Oberschenkel verletzt hatte, sah von der Tribüne aus zu. „Ich weiß, dass das Land am Boden zerstört ist, weil es ihn verloren hat“, sagte Lijnders.